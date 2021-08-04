Скончалась борисовчанка, волосы которой намотало на станок во время устройства на работу

Скончалась 21-летняя жительница Борисова, которая получила тяжёлую травму на одном из предприятий города. Об этом сообщает EX-PRESS.BY со ссылкой на близких погибшей.

Напомним, днём 13 июля в реанимацию Борисовской ЦРБ с травмами была доставлена молодая девушка. Утром она пришла на один из местных заводов, чтобы трудоустроиться. Начальник производства и мастер участка провели её в производственный цех.

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Намотчица станка, показывая работу оборудования, отвернулась сделать запись в журнале. Повернувшись, она увидела девушку, уже лежащей на полу, при этом часть волос была намотана на станок.

Пострадавшая была в тяжёлом состоянии.

Ранее. В Борисове девушка пошла устраиваться на завод — её волосы намотало на станок