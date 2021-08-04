С 3 августа цены на бензин и дизельное топливо изменились 23-й раз с начала года. По сравнению с последним подорожанием 27 июля — выросли на одну копейку.

Житель Слуцка Руслан Березовский прислал в редакцию «Кур'ера» архивную фотографию, на которой есть стоимость топлива в январе 2009 года. На 31 января 2009 года:

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бензин АИ-95 стоил 2530 неденоминированных рублей (0,25 руб.);

бензин АИ-92 — 2220 неденоминированных рублей (0,22 руб.);

ДТ — 2220 неденоминированных рублей (0,22 руб.);

С 3 августа 2021 года:

бензин АИ-95 стоит 2,04 руб.,

бензин АИ-92 — 1,94 руб.,

ДТ — 2,04 руб.

Получается, 95-й бензин в рублёвом эквиваленте подорожал за это время в 8 раз, 92-й бензин — в 8,7 раза, а дизтопливо — в 9 раз.

Однако, если посчитать по курсу Нацбанка в долларах США, то с 2009 по 2021 годы стоимость топлива в долларах США практически не изменилась. 31 января 2009-го $ 1 стоил 2752 неденоминированных рубля, а 3 августа 2021-го — 2,4968 рубля.

Если взять АИ-92, то в январе 2009 года он стоил $ 0,81, а в августе 2021-го — $ 0,78.