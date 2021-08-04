Очевидцы: из окна травматологического отделения Слуцкой больницы выпал мужчина

Инцидент произошёл поздно вечером во вторник, 3 августа. Пациент выпал со второго этажа хирургического корпуса, где располагается травматологическое отделение. На месте происшествия работали правоохранительные органы.

По словам одной из случчанок, мужчина сам отрыл окно. Причины и другие обстоятельства неизвестны. Остался он жив после падения или нет — тоже неизвестно.

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Официальных комментариев по инциденту пока нет. «Кур'ер» отправил запрос в УСК по Минской области.

Дополнено в 17.25.

Мужчина, 1979 года рождения, который упал, скончался в реанимации, сообщает МЛЫН. BY со ссылкой на Александра Станкевича, заместителя начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению.

«Мужчину привезли в больницу из деревни Селище. У него были раны и ссадины на лице. Пациента сразу освидетельствовали на наличие алкоголя в организме. Выяснилось, что он трезв. Поместили в палату на втором этаже. По предварительной информации, мужчина вел себя не совсем адекватно. Пытался рыться в чужих вещах. Пациентов палаты около 19.00 пригласили на процедуры. Больной из деревни Селище оставался один. Чуть позже вошла медсестра. Окно было открыто, палата пуста, он — внизу», — сказал Александр Станкевич.