«Твоя любимая Лиль». В Слуцкой галерее можно почитать военные письма родителей Леонида Левина, автора мемориала «Хатынь»

В среду, 4 августа, в Слуцкой галерее искусств открылись две выставки, посвящённые архитектору Леониду Левину: «Война и Любовь» и «Философия творчества». Первая рассказывает про военную переписку между родителями Левина. А вторая — про творчество самого Леонида Менделевича.

Леонид Левин — знаменитый белорусский архитектор, который работал над мемориалами «Хатынь» и «Тростенец», зданиями в центре Минска и над множеством других объектов. В Слуцке он создал памятник жертвам гетто на Копыльской. Также Леонид Левин был председателем Союза белорусских еврейских общин.

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В войну его отец Мендель и мама Лиза (Лиль) разлучились: он пошёл на фронт, а она осталась с детьми. Они писали друг другу нежные и ласковые письма, ждали новой встречи. Мендель вернулся живым после Победы, а вот Лиль умерла в годы войны.

Леонид Левин издал книгу «Война и любовь», посвящённую переписке отца и матери. Отрывки и фото из этой книги и вошли в одноимённую экспозицию. Кроме того, там есть письма маленького Леонида папе, личные стихи Левина и его воспоминания о родителях.

На открытие выставки приехала дочь Леонида Менделевича Галина Левина, тоже архитектор. Она работала над проектом Слуцкого лапидария. Также пришли члены Слуцкой и Солигорской еврейских общин.