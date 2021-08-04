4 августа есть забавный праздник — «День качания на качелях». Эти приспособления известны с древнейших времён в различных частях света. Вначале они представляли из себя верёвку, привязанную вверху к дереву, и выполняли ритуальные функции. Уже тогда им приписывались волшебные и лечебные свойства.

Славяне, в свою очередь, придумали оригинальные конструкции качелей, которые существуют до сих пор. Они символизировали радость, веселье и устанавливались в дни народных гуляний. Сейчас эта повсеместная забава доступна детям и взрослым.

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Качание на качелях является весьма полезным для здоровья человека любого возраста. У ребенка таким образом формируется вестибулярный аппарат, воспитывается чувство храбрости. Выброс адреналина вызывает небольшой страх, но и вызывает прилив радости.

Кроме того, качание оздоравливает связки, сухожилия, мышцы и даже суставы. Польза раскачивания на качелях объясняется постоянным повторяющимся действием на организм гравитационной нагрузки. Когда качели взлетают вверх и достигают наивысшей точки раскачивания, в этот тот период появляется невесомость на долю секунды. Когда качели с ускорением движутся вниз или вверх, эти колебания вызывают во внутренних органах, постоянный приток-отток крови и попеременное раслабление-напряжение мышц. Таким образом происходит своеобразный «массаж внутренних органов». Людям пожилого возраста качели тоже помогают улучшить настроение, снять стрессы и даже справиться с депрессией.

Некоторые даже говорят, чтобы принять важное решение, нужно покачаться на качелях, чтобы привести мысли в порядок.