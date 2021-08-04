Праздничная афиша Дня строителя в Солигорске

В субботу, 7 августа, в Солигорске будут отмечать День строителя. «Лидер-Пресс» опубликовал праздничную афишу.

Центральная площадь

14.00 — «Мои родители — строители!» конкурс детского рисунка на асфальте.

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Дом Культуры

15.00 — церемония чествования работников строительной отрасти Солигорского района.

Парк четырёх стихий

14.00 — 18.00 — интерактивная площадка:

конкурс мастеров по изготовлению скамеек,

конкурс-пленер,

библио-кросс,

спортивная эстафета,

праздничный квест,

игровая программа для детей с участием аниматоров,

шоу мыльных пузырей.

18.00 — концертная программа с участием Германа Титова. Подведение итогов конкурса, розыгрыши;

19.00 — концертная программа ансамбля казачьей песни «Батька Атаман»;

20.00 — концертная программа кавер-бенда «25-й кадр»;

21.00 — дискотека.

Будут работать торговые и ремесленные ряды, ходулисты, аква-грим.