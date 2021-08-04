Праздничная афиша Дня строителя в Солигорске

В субботу, 7 августа, в Солигорске будут отмечать День строителя. «Лидер-Пресс» опубликовал праздничную афишу.
Центральная площадь
14.00 — «Мои родители — строители!» конкурс детского рисунка на асфальте.
Дом Культуры
15.00 — церемония чествования работников строительной отрасти Солигорского района.
Парк четырёх стихий
14.00 — 18.00 — интерактивная площадка:
- конкурс мастеров по изготовлению скамеек,
- конкурс-пленер,
- библио-кросс,
- спортивная эстафета,
- праздничный квест,
- игровая программа для детей с участием аниматоров,
- шоу мыльных пузырей.
18.00 — концертная программа с участием Германа Титова. Подведение итогов конкурса, розыгрыши;
19.00 — концертная программа ансамбля казачьей песни «Батька Атаман»;
20.00 — концертная программа кавер-бенда «25-й кадр»;
21.00 — дискотека.
Будут работать торговые и ремесленные ряды, ходулисты, аква-грим.