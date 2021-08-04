В белорусских вузах идёт дополнительный набор на бюджет. Вот на какие специальности

Приём документов в белорусские вузы на бюджет закончился. Однако у абитуриентов ещё остались шансы учиться бесплатно. Onliner посмотрел, какие специальности остались в этом году невостребованными.

БНТУ

В этом вузе на бюджет недобрали 160 абитуриентов. Самыми непопулярными оказались специальности «Металлургическое производство и материалообработка (по направлениям)» (27 мест), «Машины и технология литейного производства» (22) и «Водохозяйственное строительство» (21).

Незначительный допнабор на специальностях «Экологический менеджмент и аудит в промышленности», «Инновационная техника для строительного комплекса (управление подразделениями инженерных войск)» и «Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника)» (на всех по одному вакантному месту).

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БГСХА

БГУТ

БГТУ

БГУ

МГПУ им. Шамякина

ВГТУ

По данным сайта kudapostupat. by, академии не хватает 82 будущих зоотехников, 14 плодоовощеводов, десяти агрономов, четырёх агрохимиков и почвоведов, а также двоих мелиораторов.Могилёвский вуз пищевых и химических технологий попал в тройку антилидеров: здесь недобрали 81 абитуриента. Хуже всего дела обстоят со специальностью «Химическая технология органических веществ, материалов и изделий» (свободно 21 место). За ней идут «Машины и аппараты пищевых производств» и «Технология мукомольного, крупяного, комбикормового производства» (по 16).Больше всего технологический университет нуждается в желающих учиться на специальностях «Мехатронные системы и оборудование деревообрабатывающих производств» (10 пустующих мест), «Машины и оборудование лесного комплекса» (9) и «Конструирование и производство изделий из композиционных материалов» (8).На дневную бесплатную форму обучения БГУ готов принять 36 человек. На механико-математическом факультете свободны 14 мест на специальности «математика» (научно-педагогическая и научно-конструкторская деятельность), 11 — на физфаке и 11 в МГЭИ им. А. Д. Сахарова по направлениям «Природоохранная деятельность», «Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» и «Ядерная и радиационная безопасность».В мозырском педе сейчас самый большой спрос на будущих учителей химии и биологии — на момент объявления дополнительного набора осталось 15 бюджетных мест. Также университету нужны абитуриенты по специальности «Математика и информатика» — здесь осталось 7 вакансий. И только одного человека не хватило для выполнения плана по специальности «Дошкольное образование».Витебский технологический университет объявил допнабор на бюджетную дневную форму по специальностям «Производство текстильных материалов» и «Производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий», а также на специальность «Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность)». Причина — «в связи с повышенным спросом со стороны предприятий лёгкой промышленности на выпускников специальностей, востребованных экономикой Республики Беларусь».

По данным сайта kudapostupat. by, вузу нужны 11, 8 и 4 абитуриента на каждую из перечисленных специальностей.

БГПУ им. Танка

БГУИР

ГГУ им. Скорины

Главный педагогический вуз страны не смог привлечь 16 будущих физиков и информатиков. На дневную бюджетную форму образования нужно набрать минимум 10 баллов по одному из государственных языков, 20 по физике и 10 по математике.В БГУИРЕ пустуют 14 бюджетных мест по специальности «Радиотехника (специальные системы радиолокации и навигации)» и одно место по специальности «Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров)».Гомельский университет испытывает небольшой дефицит в абитуриентах на педагогические специальности. Вузу не хватает шести человек на специальность «Физика (научно-педагогическая деятельность) и двух по специальности «Белорусский язык и литература. Иностранный язык».

Приём документов по дополнительному набору будет проводиться по 7 августа.