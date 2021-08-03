Житель Слуцка: «Громкая музыка из детского сада мешает мне высыпаться по утрам»

Я работаю по графику 2 через 2 с ночными сменами. Перед «ночной» мне нужно выспаться, чтобы нормально отработать, а после «ночной» наоборот выспаться.

Помимо основной работы есть ещё и вторая. Из-за плотного графика занятости всё свободное время зачастую тратится только на сон.

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Нормальному, здоровому отдыху мешает детский сад, который летом на весь район в центре города включает музыку, когда работники садика выводят детей на зарядку, или прогулку.

Жалоба в сам садик не помогла, администрация ссылается на «Инструктивно-методическое письмо», в котором написано, что музыкальное сопровождение может быть, но оно не обязательно. Музыка и по сей день продолжает греметь ровно в 8.00 из колонок, как по заказу. И ничего с этим не поделать.

Думаю, многие люди с таким же графиком меня поймут, когда им срывают сон в 8.00, а впереди ещё ночное дежурство.

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