В последнюю неделю июля корреспонденты «Кур`ера» немного прогулялись по деревне Чаплицы. Здесь жизнь местных жителей проходит размеренно, без спешки. Они успевают и потрудиться, и отдохнуть. А у здешних детей — беззаботное, весёлое и полное приключений детство. В каждом из дворов мы увидели что-то интересное: то резные ставни на окнах домов, то рисунки на дверях гаража, то садовые фигурки. Посмотрите, какая атмосфера царит в деревне, в честь которой в Слуцком уезде была названа одна из волостей.

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ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

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