Слуцкая милиция придёт в квартиры с репутацией «притон»

С 3 по 7 августа на территории Минской области проводится Комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан.

В первом полугодии в Слуцком районе зарегистрировано 2 убийства и 2 причинения тяжких телесных повреждений, по одному из которых совершены в отношении члена семьи.

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Анализ показывает, что значительное количество таких преступлений совершают граждане, злоупотребляющие алкогольными напитками, не работающие.

В рамках проведения Комплекса мероприятий сотрудники милиции усилят контроль в отношении лиц, злоупотребляющих алкоголем. В том числе — семейных дебоширов. Также запланированы мероприятия общего профилактического характера.

Совместно с сотрудниками ЖКХ будут отрабатываться квартиры и дома с репутацией «притон». К проживающим в них гражданам применят меры профилактического воздействия. Также милиция активизирует работу по направлению граждан, страдающих алкоголизмом, в лечебно-трудовые профилактории. В 2021 году в ЛТП изолирован уже 31 хронический алкоголик, из которых 18 — «семейные скандалисты».

Дополнительный контроль организуют в отношении лиц, уже попавших в поле зрения сотрудников органов внутренних дел, состоящих на учёте.

Планируются внеочередные заседания советов общественных пунктов охраны правопорядка.

Обо всех фактах нарушений общественного порядка: про распитие спиртного в неустановленных местах, наличие в жилом секторе «притонов», жильцы и завсегдатаи которых нарушают спокойствие соседей, а также про «семейных скандалистов» необходимо незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 102, в том числе и анонимно.