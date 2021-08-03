В Слуцком районе возбуждено два уголовных дела о служебном подлоге при отчётности о движении крупного рогатого скота, сообщает БелТА.



Во время надзора за исполнением законодательства о сохранности собственности на сельхозпредприятии «Витко-Агро» прокурор Слуцкого района возбудил уголовные дела о служебном подлоге по ч.1 ст. 427 УК. В деле двое подозреваемых — бригадиры молочно-товарного комплекса и молочно-товарной фермы № 1.

Прокуратура сообщает, что эти работники хозяйства подозреваются в том, что они умышленно внесли в официальные документы за январь и март 2021 года заведомо ложные сведения о выбытии крупного рогатого скота по причине убоя и реализации его населению. Эти документы были представлены для отчёта в бухгалтерию предприятия.

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Таким образом, по информации прокуратуры, подозреваемые хотели создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать применения к ним мер дисциплинарного и материального характера.

Для организации предварительного расследования прокурор направил материалы уголовных дел в Слуцкий районный отдел Следственного комитета.