«За Перуна!» Какие ещё сегодня даты, кроме дня ВДВ

2 августа отмечается Перунов день. Это языческое божество было покровителем воинов.

Перун ничем не уступал в силе Гераклу и Геркулесу, так как совершил немало подвигов над тёмными силами. За своё бесстрашие был поставлен беречь мир наших людей. Он также помогал земледельцам и дождь в этот день считается очистительным и благодатным. Считалось Перун управляет всеми небесными стихиями и за это получил прозвище Громовержец.

После крещения Руси, все полномочия Перуна были перенесены на Илию пророка. Чей день сегодня отмечается, вместе с праздником доблестных ВДВ. Пусть сила и отвага далёких предков передаётся славным защитникам Отечества!