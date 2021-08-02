Я уже писала в апреле в «Кур'ер» в каком состоянии был водоотводной канал на улицах вдоль Майского Посада, улицы Старобинская и переулка Вокзальный. Его долгое время не чистили. Весной и осенью, во время дождей, вода скапливалась и затапливала наши участки. Жители уже отчаялись, что наведут порядок.



Вот, слава богу, две недели назад, приехали рабочие и прочистили, углубили эти канавы. Но почему у нас, если что-то делают, то до конца довести не могут!

Весь мусор и грязь, которые достали из канав тут же по краям и сложили. Пройдут дожди, и всё будет по прежнему: канавы забьются этим же мусором, и воде опять стока не будет! Неужели нельзя сделать сразу по-человечески! Ведь и себе работы потом будет меньше!"

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