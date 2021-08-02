«Купил электроскутер, чтобы возить на нём картошку?» Фотофакт из Слуцка

Это первый вопрос, который возникает, когда наблюдаешь картину, как мужчина каждый день выгружает ящики с картофелем. Все мы знаем шутки про «Бентли», на котором можно возить картофель с дачи. А в Слуцке уже не шутят — реально возят картошку на современном и ныне модном транспорте.

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