Как стать собственником недвижимости по правилам

Оформить покупку квартиры или дома ещё недостаточно для того, чтобы стать полноправным владельцем этой недвижимости. Важно, чтобы документы на собственность были оформлены правильно. О том, как это сделать, рассказал Владимир Павлейчик, начальник Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Какие документы должен предоставить продавец недвижимости

Для продажи дома

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У продавцов должно быть свидетельство о регистрации земельного участка и свидетельство о регистрации жилого дома. Если дом в сельской местности — обязательна справка из сельисполкома о прописанных лицах. Если дом в городе, — значит, справка из расчётно-кассового центра.

Затем продавец с покупателями должны оформить справку. Это можно сделать в МБТИ или у нотариуса.

Далее оформляется договор купли-продажи. Он может отличаться в зависимости от способа расчёта. Если покупатель рассчитывается сразу, то либо подписывается акт приёма-передачи, либо оговаривается в договоре, что он является передаточным актом.

Бывают ситуации, когда технический паспорт устарел, тогда мы в ходе оформления всех документов делаем новый.

Покупатель получает свидетельства о переходе права на дом и на земельный участок и технический паспорт. Только имея эти документы, он становится полноправным собственником.

Для продажи квартиры

Если квартира является совместно нажитым имуществом, то необходимо согласие второго супруга на продажу квартиры. Продавец вместе со своим супругом приходят в МБТИ, ставят подписи в присутствии покупателя, а наш регистратор всё это фиксирует.

Если квартира приватизирована, то у продавца должен быть договор приватизации на руках, зарегистрированный в МБТИ, и свидетельство о регистрации квартиры. Дальше берётся справка в РКЦ или в сельисполкоме о том, кто принимал участие в приватизации. Если в приватизации принимали участие дети, которые на данный момент уже выросли, то требуется их согласие на продажу.

Если покупка квартиры происходит в кредит, то в начале покупатель должен оформить кредит в банке. Многодетным семьям перед оформлением кредита на покупку квартиры необходима оценка недвижимости. Банк рассматривает документы, отправляет их для одобрения в Минск. Если банк одобрил кредит покупателю, продавец открывает расчётный счёт, куда банк переводит деньги. Затем продавец и покупатель приходят в МБТИ или к нотариусу и подписывают акт приёма-передачи. То есть, когда окончательно произведён расчёт. После этого мы переоформляем документы на недвижимость на нового собственника.

В МБТИ есть база НКД, по которой мы проверяем правильность документов на недвижимость, не наложен ли арест.

Как происходит установление границ

С новым строительством вопросов по определению границ не возникает — так как установление границ происходит перед оформлением документов. А, если речь идёт о старом

доме с участком, например, в деревне, то надо идти в сельисполком и написать заявление. Сельисполком даёт нам поручение произвести установление границ гражданину по указанному адресу. Мы вызываем этого гражданина, он пишет заявление. Выезжаем, делаем установление границ. Сейчас это происходит быстро и чётко — мы используем GPS со спутников, а не так, как раньше, — измеряли линейкой.

Далее оформляется землеустроительное дело и человеку выдаётся свидетельство о регистрации земельного участка.

Для чего нужно установление границ

Свидетельство о регистрации земельного участка является основным документом на землю. Пожилые люди часто заблуждаются, думая, что договора застройки достаточно. Согласно земельному Кодексу, собственник должен получить свидетельство о государственной регистрации земельного участка, и ваш участок должен быть закоординирован точными точками. Суд при любом спорном моменте учитывает именно этот документ. У нас есть координаты и замеры со спутников всех земельные участков.