Фотографии и истории знакомства четырёх слуцких пар.

Евгений и Анастасия Гурбо

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Молодожёны познакомились несколько лет назад в день рождения Евгения, который именинник отмечал в компании друзей. Гостьей на этом празднике оказалась Анастасия. Предложение Евгений сделал во время отдыха на озере Диком — летним тёплым вечером у костра. Анастасия естественно ответила: «Да!».

Алексей и Наталья Казловские

Будущие супруги знакомы с самого детства, примерно с пяти лет. А вот встречаться, как пара, начали три года назад.

Предложение Алексей сделал во время прогулки по городу: он подарил Наталье букет цветов и кольцо и предложил выйти за него замуж. Девушка сразу же согласилась.

Евгений и Дарья Жук

Молодожёны не были знакомы, но у них были общие друзья. Вот во время встречи с ними три года назад Евгений впервые увидел Дарью. Девушка ему очень понравилась, и он не упустил момент познакомиться.

Предложение Евгений сделал по принципу «угадай, в какой руке». В одной руке было кольцо, и Дарья угадала с первого раза. «Я не ожидала, даже переспросила: „Ты серьёзно?“. Оказалось, что серьёзно», — рассказывает Дарья.

Александр и Анастасия Баханцовы

Два года назад Александр увидел страничку Анастасии в соцсети и решил написать, чтобы познакомиться. С этого и началось их общение, а потом реальные отношения. «Предложение Александр сделал 13 февраля, один день не дотерпел до Дня влюблённых, — рассказывает Анастасия. — Уехал якобы чинить машину, на самом деле поехал в ювелирный магазин, купил кольцо и вернулся с ним домой. Конечно, я согласилась».