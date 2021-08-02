В Смолевичском районе женщину убило током при покосе травы газонокосилкой

В Смолевичском районе женщина скончалась от поражения током. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

Днём 31 июля в деревне Черниковщина мужчина обнаружил свою тёщу во дворе дачного дома без признаков жизни. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что 78-летняя минчанка косила траву на дачном участке электрической газонокосилкой. В какой-то момент нож оборудования задел электрический кабель удлинителя. От поражения электрическим током женщина умерла на месте.

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По факту гибели женщины Смолевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.