В Словакии поощряют вакцинацию с помощью лотереи. Выиграть можно до 100 тысяч евро

В Словакии началась лотерея для людей прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на радио RTVS.

Лотерея будет проводиться еженедельно до конца октября. Призовой фонд каждого розыгрыша составляет 2 миллиона евро. Максимальная сумма выигрыша — 100 тысяч евро, минимальная — 1 тысяч евро.

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Кроме лотереи власти будут выплачивать вознаграждение тем гражданам, которые смогут убедить других в необходимости привиться. За каждого направленного в центры вакцинации в возрасте до 50 лет — 30 евро, в возрасте от 50 до 60 лет — 60 евро, а за тех, кому более 60 лет — 90 евро.