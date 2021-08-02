В Новогрудском районе 12-летняя девочка «из интереса» подожгла сено. Сгорело 60 тонн

31 июля в Новогрудском районе сгорела 60-тонная скирда сена. Причина пожара — детская шалость с огнём, сообщает МЧС.

Вечером спасателям поступило сообщение от работника фермы, о том, что в поле у деревни Бенин горит скирда сена. К тому моменту шестидесятитонный стог полностью охватил огонь. Возникла угроза дальнейшего распространения пожара на вторую скирду, которая находилась в двадцати пяти метрах. На ликвидацию возгорания потребовалось около получаса. Соседнюю скирду весом 120 тонн удалось спасти.

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Причина пожара — детская шалость. 12-летняя девочка гуляла в поле с подругой. Она нашла зажигалку и из интереса подожгла сено. Мгновенно распространяющийся огонь школьница пыталась потушить курткой, но не получилось. Девочки испугались и убежали домой.