Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Ольга Паздерина
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 26 июля по 1 августа. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Вика (@vika.vasilevich)

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Публикация от Инна Вихрева (@inok.ina)

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Публикация от Алиса Листапад (@alisa_listapad)

 

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Публикация от даша или дашуля? (@tereshchukkk)

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Публикация от Ксюша (@ksushenk.a)

 

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Публикация от Клавдия Щекотович (@klavdiiashchekotovich)

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Публикация от Антонина💃 Живу танцуя👯 (@tonita_lav)

 

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Публикация от Анастасия (@anastasiiazabna)

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Публикация от чернявская елена (@elena.cherniavskaja)

 

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Публикация от lenkabulatova (@bulatova1905)