Добрый день. Являюсь дачником деревни Брянчицы Солигорского района. Как бы ни говорили все вокруг, что всё для жителей села, у нас это не так! Наша деревня хоть и находится близко к Солигорску — самому богатому городу Беларуси — является, по моему мнению, самой ущербной! Самое больное — дорога!!! Ехать невозможно!

Дышать от пыли, которую поднимают проезжающие машины, невозможно. Борщевик — опасное растение, скоро вытеснит жителей деревни, но самое печальное, что никому нет дела до людей!

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