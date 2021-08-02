На этой неделе празднуют десантники и работники органов финансовых расследований, а также любители арбуза, шампанского и холостяки. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, — расскажет наш календарь дат.

2 августа — День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил РБ. Праздник утверждён в 2010 году, хотя историю он ведёт с советских времён. Особая страница в истории белорусских ВДВ — участие 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии и 334-го отдельного отряда специального назначения в боевых действиях в Афганистане. Сотни десантников были удостоены орденов и медалей, семерым присвоено звание Героя Советского Союза.

Праздник утверждён в 2010 году, хотя историю он ведёт с советских времён. Особая страница в истории белорусских ВДВ — участие 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии и 334-го отдельного отряда специального назначения в боевых действиях в Афганистане. Сотни десантников были удостоены орденов и медалей, семерым присвоено звание Героя Советского Союза. 3 августа — День арбуза. Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз заслужил свой собственный праздник. Не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая всё больше сторонников с каждым годом.

Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Отлично утоляя жажду и будучи совсем не калорийным, арбуз заслужил свой собственный праздник. Не известно, кто и когда его установил, но от этого он не теряет свой популярности, приобретая всё больше сторонников с каждым годом. 4 августа — День рождения шампанского . Дата приурочена к первой дегустации игристого вина в 1668 году. Этот замечательный игристый напиток был «изобретен» монахом-бенедиктинцем Пьером Периньоном (в его честь названа марка шампанского премиум-класса «Dom Pérignon».

Дата приурочена к первой дегустации игристого вина в 1668 году. Этот замечательный игристый напиток был «изобретен» монахом-бенедиктинцем Пьером Периньоном (в его честь названа марка шампанского премиум-класса «Dom Pérignon». 5 августа — День образования органов финансовых расследований РБ. В этот день в 1992 году было создано Управление налоговых расследований, которое и стало родоначальником современного Департамента финансовых расследований, входящего в структуру КГК.

В этот день в 1992 году было создано Управление налоговых расследований, которое и стало родоначальником современного Департамента финансовых расследований, входящего в структуру КГК. 6 августа — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Роковая черта была проведена 6 августа 1945 года, когда одобренный президентом США Гарри Трумэном приказ о бомбардировке японских городов был приведён в исполнение. Первой жертвой стала Хиросима. Ежегодно в этот день во многих странах мира проходят многочисленные акции «против» ядерного оружия и «за» мир во всем мире. Мероприятия, проводимые в годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, ныне направлены на то, чтобы новые поколения могли понять весь ужас, пережитый жертвами атомной катастрофы.

Роковая черта была проведена 6 августа 1945 года, когда одобренный президентом США Гарри Трумэном приказ о бомбардировке японских городов был приведён в исполнение. Первой жертвой стала Хиросима. Ежегодно в этот день во многих странах мира проходят многочисленные акции «против» ядерного оружия и «за» мир во всем мире. Мероприятия, проводимые в годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, ныне направлены на то, чтобы новые поколения могли понять весь ужас, пережитый жертвами атомной катастрофы. 7 августа — Праздник холостяка. Традиции подразумевают встречу с холостыми друзьями, которые проводят время вместе, надеясь, что скоро они смогут обзавестись семьей. Для «золотой молодежи» — это повод похвастаться необремененностью узами брака.

Традиции подразумевают встречу с холостыми друзьями, которые проводят время вместе, надеясь, что скоро они смогут обзавестись семьей. Для «золотой молодежи» — это повод похвастаться необремененностью узами брака. 8 августа — День рождения холодильника. С древности люди искали возможность заготовить продукты впрок. Летом приходилось изобретать всевозможные способы переработки скоропортящихся продуктов. Первый запатентованный в мире холодильник появился 8 августа 1899 года благодаря А. Маршаллу. Эту дату и считают Днем рождения холодильника. Предком современного «друга хозяек» был прибор, работающий на дровах, угле и керосине.