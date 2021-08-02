Жительница Слуцка просит обратить внимание на опасную дорогу около детского сада в Лучниках

Добрый день! Хотелось бы поднять такой вопрос о безопасности детей.

В агрогородке Лучники по улице Юбилейная есть детский сад, и он плохо обозначен на дороге. Знак «Осторожно, дети» есть, но из-за ёлок и деревьев он не виден. Машины всё ровно скорость не снижают.

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Рядом есть и церковь, и амбулатория, но почему-то никто не заостряет на этом внимания. А там некоторые машины могут разгоняться и до 80 км/ч. Это опасно! Может можно через вас это как-то решить, или обратить внимание властей на этот момент? Не хватает «лежачего полицейского».

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