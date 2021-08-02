В Слуцке снова выставили на продажу ТЦ «Калейдоскоп» и здание, которое находится рядом с ним

Повторный аукцион по продаже двух зданий, принадлежавших Слуцкой фабрике пошива одежды, состоится в Минске в понедельник, 30 августа.
Лот № 1. Административное здание
- адрес — Слуцк, улица Уласовца, 3;
- начальная цена с НДС (20%) — 191 452,8 рублей (цена снижена на 20%).
Лот № 2. Здание торгового центра «Калейдоскоп»
- адрес — Слуцк, ул. Уласовца, 3;
- начальная цена с НДС (20%) — 676 300,8 рублей (цена снижена на 20%).
Напомним, что «Калейдоскоп» впервые выставили на аукцион в октябре 2017 года. Тогда начальная цена объекта с НДС составляла 588 954,78 рублей.