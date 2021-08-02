Экспорт Бобруйска в 2021 году, несмотря на сложности, вырос на 30% и осуществлялся в 55 стран мира, из которых 16 — новые перспективные рынки, сообщил Александр Студнев, мэр города, передаёт телеканал СТВ.

«И эта работа продолжается. К примеру, „Белшина“ выходит на рынок Северной Кореи, „Легпромразвитие“ осуществило первые поставки в Узбекистан, „Красный пищевик“ осваивает сегмент Объединенных Арабских Эмиратов и Китайской Народной Республики», — заявил Студнев.

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Также он отметил, что переориентированы закупки сырья и материалов. «Бобруйскагромашем» проработан вопрос замены комплектующих, производимых в странах ЕС, на белорусские и турецкие.