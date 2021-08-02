Авария в Старых Дорогах: BMW «влетел» в автобус с пассажирами

В воскресенье, 1 августа, возле железнодорожного переезда в Старых Дорогах столкнулись пассажирский автобус и иномарка, пишут «Навіны Старадарожчыны».

Авария произошла около 17.10 вечера. Водитель BMW двигался в направлении заправки. По его словам, в какой-то момент почувствовал себя плохо и потерял контроль над автомобилем.

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Машина выехала на встречку и лоб в лоб столкнулась с автобусом МАЗ местного автопарка. В момент ДТП в нём было три пассажира.

Удар был такой силы, что иномарка сложилась в гармошку практически до лобового стекла. Никто не пострадал.