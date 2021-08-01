Telegram — популярный мессенджер. У него есть много полезных функций, о которых знают далеко не все.

1. Блокировка приложения паролем

Тем, кто всерьёз заботится о защищённости данных в мессенджере (личных и рабочих переписок), пригодится функция блокировки приложения с помощью пароля. Для этого можно установить код, без ввода которого нельзя пользоваться мессенджером и просматривать историю чатов. Эта опция активируется в настройках: «Конфиденциальность» — «Код-пароль».

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После создания пароля можно задать время, по истечении которого приложение автоматически будет блокироваться (например, спустя час после отсутствия активности). Также заблокировать приложение можно вручную, нажав на замочек над списком чатов.

Мессенджер также позволяет настроить дополнительную защиту — облачный пароль, который необходимо вводить при каждой авторизации на новом устройстве.

2. Голосовые чаты

Telegram реализовал функционал голосовых чатов и с тех пор постоянно улучшает эту опцию. Голосовой чат доступен для администраторов любых групп и каналов. К чату могут присоединиться любые желающие, пока он активен. Голосовой чат также можно запланировать на определённое время, в этом случае участники группы получат уведомление, когда чат начнётся.

Дополнительные опции голосовых чатов в Telegram:

можно сохранять запись в виде аудиофайла;

есть опция шумоподавления, которая позволяет улучшить качество звука в беседе;

с недавних пор стала доступной опция трансляции экрана.

3. Групповые видеозвонки

В июне 2021 года Telegram добавил возможность превращать голосовые чаты в видеоконференции.

Пока в режиме видеоконференции одновременно могут разговаривать до 30 участников (первые 30 человек, подключившихся к чату). Далее Telegram планирует увеличить лимит.

4. Демонстрация экрана

Ещё одна функция, которую долго ждали пользователи мессенджера. В голосовых чатах можно не только переключаться в режим видеоконференции (включив фронтальную или основную камеру смартфона), но и транслировать экран другим участникам чата.

При запуске демонстрации экрана через десктопную версию Telegram можно выбрать, что именно необходимо показывать: весь экран или только определённое окно.

При запуске трансляции экрана на десктопном приложении видео автоматически закрепляется.

Функция демонстрации экрана в Telegram пригодится всем digital-специалистам, которые ведут коммуникацию с клиентами через мессенджер. К примеру, с демонстрацией экрана можно быстро показать клиенту результаты рекламных кампаний за прошедшую неделю, показать прогнозы на следующий период и обсудить увеличение бюджета.

5. Быстрая запись голосовых и «конфиденциальное» прослушивание аудиосообщений

Эти функции понравятся любителям голосовых сообщений. Обычно для записи аудиосообщения нужно нажать и удерживать кнопку со значком микрофона. В Telegram это можно сделать проще и быстрее. Достаточно открыть любой диалог и поднести телефон к уху. Прозвучит короткий сигнал, после которого можно начать говорить. Как закончите, уберите телефон от уха и тапните по стрелке для отправки голосового сообщения собеседнику.

Ещё одна полезная фича — «конфиденциальное» прослушивание голосовых сообщений. В стандартном режиме голосовые сообщения воспроизводятся через внешний динамик телефона (так их могут услышать окружающие). Чтобы прослушать сообщение незаметно от других, откройте чат, в котором есть непрослушанное сообщение и поднесите телефон к уху. Воспроизведение начнется автоматически, при этом будет использован динамик, через который вы слышите собеседника при обычном телефонном разговоре.

6. Добавление дополнительного аккаунта

В мобильном и десктопном приложении Telegram можно залогиниться в нескольких аккаунтах и быстро переключаться между ними при необходимости. Это полезно, если у вас два аккаунта: один — рабочий, другой — личный.

7. Секретные чаты с защитой от пересылки и скриншотов

Секретные чаты позволяют сделать переписку максимально приватной и повысить защищенность чувствительных данных. Активировать секретный чат можно только в мобильном приложении Telegram. Для этого необходимо перейти в профиль нужного контакта и выбрать соответствующую опцию:

Вот основные фишки секретных чатов:

нельзя пересылать сообщения из секретного чата в другие диалоги;

если собеседник сделает скриншот переписки, вы получите уведомление об этом;

можно отправлять самоуничтожающиеся сообщения (они автоматически удалятся по истечении заданного времени);

сообщения, отправленные в секретном чате, нельзя редактировать.

8. «Избранное» — хранилище для важной информации

Раздел «Избранное» — удобный способ сохранять полезную информацию. Здесь можно собирать сообщения из чатов, публикации каналов, загружать файлы, делать заметки и т. д. Словом, «Избранное» идеально подходит для сохранения важной информации и размещения файлов, которые должны быть всегда под рукой.

Если данным разделом пользуетесь регулярно, полезно его закрепить, чтобы он всегда отображался вверху в списке чатов.

Кстати, если нужно быстро перекинуть файл со смартфона на компьютер, это можно сделать с помощью «Избранного» в Telegram. Загрузите файл в чат на телефоне, а затем откройте Избранное в десктопном приложении и сохраните файл на компьютере.

9. Использование хештегов для упорядочивания информации

С помощью хештегов можно помечать важные сообщения в переписках или каналах. К примеру, вы регулярно отсылаете отчёты в рабочей переписке с клиентом. Если добавите в каждое сообщение с отчётом хештег #отчёт, при клике на хештег можно будет увидеть все отмеченные сообщения и быстро по ним пробежаться взглядом.

Упорядочить контент с помощью хештегов также можно в «Избранном». Там это особенно полезно, так как со временем чат захламляется разной сохраненной информацией и быстро найти нужный файл или сообщение бывает сложно.

10. Отображение имени профиля в пересылаемых сообщениях

По умолчанию, если ваше сообщение перешлют в другой диалог, получателю будет доступно ваше имя и ссылка на аккаунт. Но если вы не хотите, чтобы такая информация была доступна другим пользователям, это можно регулировать. В разделе настроек «Конфиденциальность» — «Пересылка сообщений» можно отключить отображение имени вашего профиля и ссылки в пересылаемых сообщениях. Отключить можно для всех сообщений или разрешить отображение в отдельных случаях (например, если сообщение пересылает пользователь из ваших контактов или кто-то из группы пользователей, добавленных в исключения).

11. Отображение номера телефона

Ещё одна полезная настройка конфиденциальности — отключение отображения контактного номера в профиле. Более того, в настройках есть опция, которая позволяет отключить возможность поиска вашего аккаунта в Telegram по номеру телефона.

Вы можете поделиться номером телефона с отдельными пользователями. Это можно сделать в переписке с нужным юзером или добавить исключения в настройках.

12. Отложенная или беззвучная отправка сообщений

Отложенные и беззвучные сообщения — полезные опции для тех, кто работает по ночам. Например, вы хотите попросить коллегу прислать вам утром отчет по рекламной кампании, но сейчас 3 часа ночи. Вместо того чтобы записывать себе задачу или ставить напоминание на утро, просто напишите сообщение в чате с коллегой и запланируйте его отправку на 9 утра.

Чтобы запланировать отправку сообщения, напишите его и зажмите кнопку отправки. Откроется меню, в котором необходимо выбрать опцию «Отправить позже» и задать нужное время.

После этого сообщение будет ожидать отправки. Пока оно не отправлено, его можно пересмотреть, отредактировать, изменить время отправки или удалить.

При зажатии кнопки отправки также появляется ещё одна полезная опция — отправка сообщения без звука. Так вы можете отправлять сообщения в позднее время и не переживать, что побеспокоите получателя. У собеседника отобразится уведомление о новом сообщении, но звука или вибрации не будет. Так что если собеседник уже отдыхает, ваше сообщение его не потревожит, а если он онлайн, то сможет увидеть сообщение и ответить на него.

Кстати, если отправлять отложенные сообщения себе в чат «Избранное», они будут работать как напоминания.

13. Группировка диалогов по папкам

Группировка чатов по папкам позволяет упорядочить все важные каналы и чаты в мессенджере. Эта опция полезна, если вы ведёте много проектов, по каждому из которых есть несколько чатов, а еще если вам нужно отслеживать каналы с новостями индустрии, а ещё если есть личные чаты… Во всем этом легко запутаться и потерять важную информацию, а группировка эти проблемы решает.

Для создания папки удерживайте иконку «Чаты», а затем выберите опцию «Создать папку».

При создании папки можно настроить, какие типы чатов в ней должны отображаться:

ваши контакты;

чаты с теми, кого нет в вашем списке контактов;

каналы;

группы;

боты.

Также в папку можно вручную добавить нужные чаты или исключить их.

В мобильной версии Telegram папки отображаются в виде вкладок над списком чатов. Длительным нажатием на папку можно открыть меню управления папкой: переименовать, удалить или изменить последовательность папок.

14. Секретное меню

В Telegram можно открыть секретное меню с экспериментальными функциями. На iOS это можно сделать, быстро тапнув 10 раз по иконке «Настроек». На Android меню открывается по-другому. Необходимо перейти в раздел «Настройки» и зажать надпись с номером версии Telegram внизу. После появления смайлика, разводящего руками, нужно отпустить и еще раз зажать надпись. После этого должно открыться меню.

Кстати, достаточно полезная опция — прочитать все непрочитанные чаты.

15. Архивирование чатов

Чаты, которые пока не нужны, но удалять жалко (или могут понадобиться в будущем) можно убрать в архив. Это позволит не захламлять список чатов и не терять важные переписки. В любое время вы сможете вернуть чат из архива. А если в архивированной переписке собеседник сам вам напишет, чат автоматически переместится из архива в список активных диалогов.

Чтобы заархивировать чат, нужно свайпнуть его влево и тапнуть по опции «В архив».

По умолчанию архив отображается над списком активных чатов. Свайпом его можно скрыть. Для повторного отображения архива необходимо потянуть экран вниз.