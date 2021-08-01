В воскресенье, 1 августа, в рамках 18-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимал дома минское «Динамо». Матч закончился ничейным результатом — 1:1. Игра прошла на стадионе «Городской» (Слуцк).

В первом тайме игроки обеих команд забили по голу. Минчане открыли счёт на 4-ой минуте встречи. Владислав Климович воспользовался удачным забросом партнёра по команде в штрафную площадь и поразил ближний угол ворот случчан. «Бело-синие» сравняли счёт на 20-ой минуте матча. После передачи Марата Бураева головой удачно сыграл полузащитник случчан Андрей Потапенко. Больше забитых голов в матче не было.

Таким образом, после финального свистка ФК «Слуцк» добился волевой ничьи против минского «Динамо» со счётом 1:1.

Так же на 55-ой минуте матча Никита Наумов, защитник ФК «Динамо» (Минск) не реализовал пенальти (перекладина).

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остался на 12-й строчке.

Следующий матч ФК «Слуцк» проведёт дома. В соперниках — ФК «Динамо» (Минск). Следите за анонсом!