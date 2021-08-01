В США попытка ограбления не удалась из-за того, что преступник потерял шорты. Видео

Ограбление, вот-вот готовое свершиться на улице Бруклина (Нью-Йорк, США), сорвалось по необычной причине- преступник потерял шорты.

Воришка вступил со своей жертвой в схватку, пытаясь что-то отобрать у мужчины, но в самый ответственный момент с него начали сползать шорты.

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Деталь гардероба, спустившаяся слишком низко, причиняла определённые неудобства, так что грабитель повалился на асфальт, но попытки завладеть добычей всё-таки не оставил.

Ретировался злоумышленник только тогда, когда на помощь пострадавшему пришли случайные очевидцы.