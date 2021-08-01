Морской биолог обнаружил на дне океана настоящих Патрика и Губку Боба. И это не прикол

Кристофер Ма, морской биолог, обнаружил морскую губку и звезду, которые ну о-о-очень похожи на Губку Боба и его друга Патрика из мультфильма. Совпало всё, в том числе форма и цвет!

*laugh* I normally avoid these refs. but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m pic.twitter.com/fffKNKMFjP — Christopher Mah (@echinoblog) July 27, 2021

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Существ сняли при помощи подводного аппарата, управляемого дистанционно, который установлен на исследовательском судне «Океанос Эксплорер». Снимок сделан в Атлантическом океане на глубине 1885 метров, примерно в 300 километрах от Нью-Йорка.

Ма был поражён сходством: дело в том, что губки рода Hertwigia обычно не имеют прямоугольную форму, да и жёлтый цвет встречается достаточно редко. При этом в цвете и форме морской звезды Chondraster наоборот, нет ничего необычного. Хотя совпадение с Патриком всё равно кажется удивительным.

Who lives in a pineapple under the sea? 📸 @echinobloghttps://t.co/2AmafrhGbW — 9GAG (@9GAG) July 29, 2021

В разговоре с журналистами Ма пожаловался, что обычно биологи объявляют Губкой Бобом и Патриком что-то такое, что даже близко не похоже на оригинальных персонажей мультфильмов. И делают это просто для того, чтобы привлечь к себе внимание.