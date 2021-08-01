Происшествия на выходных: инцидент с белорусской спортсменкой на Олимпиаде

Одним абзацем. В поле рядом с Новодворцами в Слуцком районе сгорела сельхозтехника — пресс, который делает тюки из соломы.

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В Смолевичском районе мужчина чистил бассейн и погиб

Днем 28 июля в деревне Лужки Смолевичского района 38-летний местный житель очищал бассейн с помощью специального пылесоса. Оборудование было подключено самодельным удлинителем к электросчетчику в доме. Во время работы в розетке удлинителя перегорел провод. Мужчина дотронулся до него, чтобы починить. От поражения электрическим током он скончался на месте. Следственный комитет

В Бобруйском районе в ДТП погибла женщина, водитель скрывался

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Могилевская Госавтоинспекция 🚔 (@gai.mogilev)

30 июля около 21.00 в Бобруйском районе автомобиль «Хендай» съехал в кювет и опрокинулся. На месте происшествия был обнаружен труп женщины. Водитель с места ДТП скрылся с места аварии, но вскоре был задержан. Это оказался 44-летний житель Бобруйска. Погибшая пассажирка, 54-летняя жительница Осиповичского района, не была пристегнута ремнем безопасности. В момент аварии ее выбросило из автомобиля. Вечерний Бобруйск

В «Новинках» эвакуировали 421 пациента из-за задымления

Утром в субботу случилось задымление на 5-м этаже больничного корпуса № 9 на территории ГУ «РНПЦ психического здоровья» в Минске. До прибытия спасателей из здания эвакуированы 451 человек (из них 421 пациент). Пострадавших нет. Причина задымления — тление окурков в вентиляционной шахте на первом этаже. МЧС

В Токио произошёл инцидент с белорусской легкоатлеткой

НОК Беларуси в воскресенье сообщил, что легкоатлетка Кристина Тимановская прекращает участие в Олимпийских играх в Токио в связи с эмоционально-психологическим состоянием. На днях в соцсетях спортсменка выразила недовольство тем, что она должна выступать на Олимпиаде в эстафете на 400 метров, в то время как собиралась бежать дистанции 100 и 200 метров. Тимановскуюв аэропорт. В аэропорту легкоатлетка обратилась к полиции.

«МОК изучает ситуацию с Тимановской и ждет разъяснений от НОК Беларуси», — сообщили в пресс-службе МОК. РИА НОВОСТИ, Медуза

В Литве задержали 144 нелегальных мигранта

В субботу на границе Литвы с Беларусью были задержаны 144 мигранта из Беларуси, незаконно пересекших границу. RU. DELFI