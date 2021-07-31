Бросали сноп и целовали каравай. Как прошли Зажинки в агрофирме «Лучники» в Слуцком районе (видео)

Отдел новостей
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В ОАО «Агрофирма Лучники» отметили Зажинки. Фёдор Корзун, фотограф и оператор-любитель из Лучников, снял для «Кур'ера» видеоотчёт об этом мероприятии.

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