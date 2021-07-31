«Я люблю торговать и продавать! Уверена, что я на своём месте». О чём рассказали жители двух Слуцких деревнь

Хорошо летом в деревне, — думают горожане. А что по этому поводу говорят сельские жители, а ещё дачники, которые на летний сезон перебираются в деревни. Как проходит их жизнь на селе? Об этом они рассказали корреспонденту «Кур`ера» во время традиционных поездок по деревням региона.

Валентина, деревня Придирки

Я родилась здесь, потом переехала в Слуцк. А сейчас опять мы тут, с мужем. В деревне жить любо-дорого, скучать некогда. У нас и огород, и клумбы, и пчёлы. Внуки часто приезжают, а с ними ещё веселее.

Огорчают только автолавки. Качество товара не радует, и выбора нет. Молоко привозят такое, что за ночь оно скисает. А для диабетиков вообще нет ничего. Так что в автолавках очень редко что-то берём. Ездим в магазин в Лядно, покупаем продукты там. Но на автобусе туда не доедешь. Транспорт отсутствует. Надо идти на трассу и ловить попутку. Хорошо, что у нас машина есть. Но не у всех же так. Когда соседи просят, привозим продукты и им.

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Нина, деревня Придирки

В деревне живётся нормально. В город возвращаться не хочется, хотя квартира в Минске имеется.

Проблем как таковых нет. Разве что общения в деревне не хватает, особо не с кем поговорить. Да вот ещё контейнер для мусора исчез. Нам поставили контейнер на перекрёстке, через какое-то время он пропал. И куда нам теперь мусор выбрасывать? Пока складируем, а то, что можно, — сжигаем. Поставьте нам, пожалуйста, контейнер!

Леонид, деревня Придирки

Я приезжаю из Слуцка в родной батьковский дом на всё лето. В молодости работал механиком в местном колхозе, а потом в разных строительных организациях. А последние 14 лет трудился на Слуцком ПЭСе.

Сейчас я один. Но зато у меня большое богатство — пять правнуков. В моём возрасте шевелиться надо, поэтому у меня здесь огород, ещё пчёл развожу.

Всё неплохо. Лишь бы мирное небо над головой и здоровье было.

Лилия, деревня Михейки

Я 11 лет проработала в деревенской библиотеке, а когда её закрыли, пошла работать в наш магазин.

Я люблю детей, людей! Люблю торговать и продавать. Уверена, что в деревне я на своём месте.

Конечно, раньше на селе кипела жизнь. Сейчас значительно тише. Но всё равно у нас очень хорошо и поверьте, весело.