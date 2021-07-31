Залезая вечером в уютную постель, опуская голову на манящую подушку и укрываясь одеялом, вы, конечно же, не задумываетесь о том, кто делит с вами ложе. А между тем, как утверждает Манал Мохаммед, лектор Вестминстерского университета, специалист в области медицинской микробиологии, ваша кровать — это просто джунгли, которые кишат не самыми приятными формами жизни.

В самом деле (слабонервным и брезгливым подробности советую пропустить), частицы пота, слюны, перхоти, отмершей кожи и, чего греха таить, остатков еды созывают на праздничный банкет целые толпы бактерий, микробов, вирусов, грибков и даже крошечных насекомых.

Реклама

Начнем с бактерий. Когда исследователи выборочно проверили даже не домашние, а больничные койки, где, казалось бы, ничего не может завестись, потому что в клиниках постоянно проводятся дезинфекции, там обнаружилось множество стафилококков, в том числе весьма опасный золотистый стафилококк Staphylococcus aureus. И хотя большинство из них не представляет прямой угрозы для человека, при попадании в открытую рану они могут вызвать серьёзное заражение.

Помимо стафилококков в постельном белье обитают кишечные палочки и другие так называемые грамотрицательные бактерии, которые характерны тем, что заключены в особые капсулы, защищающие их от лейкоцитов. К тому же многие из них очень устойчивы к антибиотикам и могут вызывать серьёзные инфекции мочеточника, диарею, менингит, пневмонию и заражение крови. Но и это еще не всё. Ежедневно вы теряете около 500 млн отмерших клеток кожи. А это — весьма аппетитная закуска для разнообразных микроскопических клещей. Сами по себе они не опасны, а вот продукты их жизнедеятельности могут вызвать самые разные аллергии и даже астму.

Ну и, конечно, нельзя забывать о таком злейшем враге человевечества как постельный клоп. Хотя достоверных доказательств того, что эти паразиты не являются переносчиками инфекций, пока нет, но их укусы бывают очень болезненными и часто приводят к стрессу, бессоннице и разным аллергиям. Они могут проникнуть в ваш дом на одежде, в вещах, книгах или иным образом, и если приживутся, то избавиться от них будет крайне сложно: скорее всего, придется прибегать к помощи профессионалов.

Что же делать, спросите вы, если дома в кровати вас поджидает целый зверинец?

Манал Мохаммед советует не отчаиваться, а просто взять за правило делать несколько обязательных вещей до и после сна.

Прежде всего она рекомендует не заправлять кровать сразу после сна, а откинуть одеяло и дать ему, простыням и подушкам просохнуть. Хорошо при этом открыть окно. Таким образом вы сделаете вашу постель менее привлекательной для микробов и мелких насекомых.

Матрасы тоже могут стать привлекательным гнездом для разных форм жизни, так что лучше пылесосить их не реже раза в месяц, а также накрывать съёмным наматрасником, который всегда можно постирать.

Кстати, матрас лучше время от времени переворачивать, а если ему уже больше 10 лет — то желательно сменить на новый: иногда проще избавиться от гнезда, которое свили микробы, чем выселить их оттуда.

Разумеется, всё постельное белье нужно стирать не реже раза в неделю при температуре 40−60°C (раньше его вообще принято было кипятить, но современные моющие средства избавляют нас от такой необходимости).

Ну и личную гигиену никто не отменял: душ перед сном, никаких перекусов в кровати, макияж, кремы и лосьоны лучше смывать до отправки ко сну, домашним животным (да, признает Манал, не все могут себе в этом отказать, но представьте, что они могут принести на себе) тоже не должно быть места в вашей кровати.

И вот тогда вы сможете почувствовать себя в постели по-настоящему в одиночестве.

Кошки больше собак подвержены ковиду, но паниковать не стоит

С самого начала пандемии коронавируса многие владельцы домашних животных стали бить тревогу, опасаясь, что их питомцы тоже могут подцепить эту опасную инфекцию. Сегодня ученые могут с уверенностью сказать, что многие домашние любимцы в самом деле заразились, причём, как выяснилось, кошки больше собак подвержены ковиду. Но повода для паники нет.

Проанализировав на предмет антител образцы сыворотки крови 239 кошек и 510 собак, взятые в период между апрелем и июнем 2020 года, исследователи обнаружили, что 8% кошек и менее одного процента собак в самом деле переболели SARS-CoV-2, и, судя по всему, животные заразились от своих хозяев. «Поскольку живущие под одной с нами крышей животные могут быть источником самых разнообразных инфекций, и для нашего, и для их здоровья очень важно было определить, насколько в принципе подвержены ковиду два самых распространенных вида домашних животных и какой из видов заражается сильнее», — говорит Хин Ли, автор исследования (оно опубликовано в издании Virulence), профессор молекулярной биологии Миннесотского университета.

Учёные спешат предупредить, что несмотря на довольно большие шансы вашей кошки подцепить ковид, она вряд ли проявит какие-либо признаки заболевания и почти наверняка не передаст его вам. Чего нельзя сказать о самих хозяевах, которые ласкают и целуют своих питомцев, особенно когда сами себя плохо чувствуют и нуждаются в эмоциональной поддержке.

Что касается причины, по которой кошки чаще собак заражаются коронавирусом, то исследователи пока не могут с точностью назвать ее, но подозревают, что все дело в белке ACE2, который служит рецептором коронавируса. У кошек этот белок намного больше напоминает человеческий, чем у собак.