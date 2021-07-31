Эхо недели в Слуцке: исчезающее мороженое, новые хозяйственники и «тёмная сторона» торговли

На этой неделе в магазинах Слуцка стало пропадать мороженое. В районной власти в сфере сельского хозяйства случились перестановки. Ко Дню торговли бывшие кассиры рассказали о «тёмной стороне» этой профессии. В Минске начался суд по «сахарному делу», это касается и Слуцка.
В городе и районе
- Мороженое постепенно исчезает с прилавков слуцких магазинов, а новые партии практически не поступают. «Кур'ер» разбирался, что происходит.
- В Слуцкую центральную районную больницу по распределению придут на работу 16 молодых врачей.
- В Слуцком районе назначили новых руководителей в сфере сельского хозяйства.
ЛюдиСлуччанин Геннадий Пупкевич из деревни Ячево продаёт сельхозпродукцию на Комаровке с 1978 года. Геннадий объясняет популярность у минчан слуцкой картошки подходящими для этой культуры почвами. В слуцкой земле «бульба» вырастает светлой, чистой.Валентина Картель, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 8 города Слуцка», умерла 24 июля. Коллеги и ученики Валентины Сергеевны написали про неё добрые слова и прислали фотографии.
Происшествия
- В деревне Подлужье на Копыльщине утонула 14-летняя девочка.
- В Копыле милицейский автомобиль перевернулся после столкновения с «Рено».
- В Минске начался процесс по «сахарному делу». В числе обвиняемых — и Николай Прудник, экс-директор Слуцкого сахарорафинадного комбината, который находится не под стражей. Напомним, ещё в марте выяснилось, что он работает на фабрике «Слодыч».
- Самозванец-газовщик склонил 86-летнюю случчанку, которая плохо видит и слышит, к покупке датчика газа за 199 рублей.
Почитать и посмотреть
25 июля отмечался День торговли. Почитайте рассказы сотрудниц «Кур'ера» о «тёмной стороне» этой непростой профессии.
Самый читаемый на этой неделе материал в «Кур'ере» — рассказ случчанки про её расходы. Почитайте, сколько и на что тратит семья из двух взрослых человек, кошки и собаки.
Посмотрите видео, на котором краевед Андрей Попов рассказывает про реку Случь: почему так называется, была ли судоходной и в чём её особенность.
Посмотрите, какие вещи ждут хозяев в бюро находок Слуцкого РОВД.