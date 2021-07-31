Эхо недели в Слуцке: исчезающее мороженое, новые хозяйственники и «тёмная сторона» торговли

Отдел новостей
-
0

На этой неделе в магазинах Слуцка стало пропадать мороженое. В районной власти в сфере сельского хозяйства случились перестановки. Ко Дню торговли бывшие кассиры рассказали о «тёмной стороне» этой профессии. В Минске начался суд по «сахарному делу», это касается и Слуцка.

В городе и районе

Люди

Слуцкий картофель стал брендом на Комаровке в Минске
Геннадий Пупкевич. Фото: Ольга Паздерина
Случчанин Геннадий Пупкевич из деревни Ячево продаёт сельхозпродукцию на Комаровке с 1978 года. Геннадий объясняет популярность у минчан слуцкой картошки подходящими для этой культуры почвами. В слуцкой земле «бульба» вырастает светлой, чистой.
«Она стала второй мамой для нас». Ушла из жизни Валентина Картель, замдиректора средней школы №8 Слуцка
Валентина Сергеевна Картель (на переднем плане). Фото предоставил коллектив средней школы № 8 Слуцка
Валентина Картель, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 8 города Слуцка», умерла 24 июля. Коллеги и ученики Валентины Сергеевны написали про неё добрые слова и прислали фотографии.

Происшествия

Почитать и посмотреть

25 июля отмечался День торговли. Почитайте рассказы сотрудниц «Кур'ера» о «тёмной стороне» этой непростой профессии.

Реклама

В пятницу, 15 февраля, в 15 часов в Слуцке откроется обновлённый магазин № 21. Теперь обслуживать жителей этого района будет универмаг «Слуцк».

Самый читаемый на этой неделе материал в «Кур'ере» — рассказ случчанки про её расходы. Почитайте, сколько и на что тратит семья из двух взрослых человек, кошки и собаки.

Посмотрите видео, на котором краевед Андрей Попов рассказывает про реку Случь: почему так называется, была ли судоходной и в чём её особенность.

Посмотрите, какие вещи ждут хозяев в бюро находок Слуцкого РОВД.