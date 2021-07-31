Эхо недели в Слуцке: исчезающее мороженое, новые хозяйственники и «тёмная сторона» торговли

На этой неделе в магазинах Слуцка стало пропадать мороженое. В районной власти в сфере сельского хозяйства случились перестановки. Ко Дню торговли бывшие кассиры рассказали о «тёмной стороне» этой профессии. В Минске начался суд по «сахарному делу», это касается и Слуцка.

В городе и районе

Мороженое постепенно исчезает с прилавков слуцких магазинов, а новые партии практически не поступают. «Кур'ер» разбирался, что происходит .

. В Слуцкую центральную районную больницу по распределению придут на работу 16 молодых врачей.

16 молодых врачей. В Слуцком районе назначили новых руководителей в сфере сельского хозяйства.

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Почитать и посмотреть

Случчаниниз деревни Ячевона Комаровке с 1978 года. Геннадий объясняет популярность у минчан слуцкой картошки подходящими для этой культуры почвами. В слуцкой земле «бульба» вырастает светлой, чистой., заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 8 города Слуцка», умерла 24 июля. Коллеги и ученики Валентины Сергеевныи прислали фотографии.

25 июля отмечался День торговли. Почитайте рассказы сотрудниц «Кур'ера» о «тёмной стороне» этой непростой профессии.

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Самый читаемый на этой неделе материал в «Кур'ере» — рассказ случчанки про её расходы. Почитайте, сколько и на что тратит семья из двух взрослых человек, кошки и собаки.

Посмотрите видео, на котором краевед Андрей Попов рассказывает про реку Случь: почему так называется, была ли судоходной и в чём её особенность.

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