Научные сотрудники Сиднейского университета предупреждают, из-за чего в будущем может произойти остановка производства сенсорных экранов и солнечных панелей. Дело в том, что для их создания необходим индий — прозрачный металл, обладающий электропроводящими характеристиками.

«В мире не существует долговечного запаса индия. Его находят только в небольших количествах, к тому же добывать его напрямую непрактично. Большая часть индия является побочным продуктом при добыче цинка, потребность в котором заметно снижается», — утверждают специалисты.

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Так как спрос на смартфоны и планшеты растёт, производителям в скором времени может потребоваться альтернатива, которой, по мнению учёных, может стать использование плазменных технологий. Кроме того, рассматривается вариант расширения вторичной переработки, однако, как отмечают специалисты, эффективность в данном случае сомнительна, потому что в старых устройствах содержится крайне мало индия, а собирать его по крупицам нет никакого смысла.