Помогите отремонтировать кровлю храма в Копыльском районе. Зданию более 150 лет

Настоятель и прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы деревни Васильчицы Копыльского района, обращаются к неравнодушным людям, организациям, предпринимателям, меценатам, помочь собрать средства на ремонт кровли храма, которая протекает во время дождей и приводит к ухудшению самой кровли и внутреннего состояния храма.

При ремонте планируется вскрытие кровли, замена покрытия, изготовление и установка новых Крестов и куполов.

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Просим помочь денежными средствами, строительными материалами. При любой помощи, наш Приход может предоставить, документальный отчёт об использовании средств.

За каждым богослужением Церковь молится и поминает всех строителей и благотворителей храмов! Пусть не оскуднет рука дающего и благословение Божие пребудет с Вами!

Банковские реквизиты

Получатель: «Приход храма Успения Пресвятой Богородицы д. Васильчицы Копыльского района Слуцкой епархии Белорусской Православной Церкви»

ОАО «Белагропромбанк» БИК BAPBBY2X Р/с BY 69 BAPB 3015 7900 0001 0000 0000 УНП 601 045 138

Назначение: «благотворительная помощь на ремонт храма».

Или на карточку ОАО «Беларусбанк», Мархотко Сергей Николаевич

4255 1901 2110 1987 (срок действия 06/24) В белорусских рублях,

№ договора BY20 AKBB 3014 0007 8586 5007 0000

Контакты:

священник Сергий Мархотко, тел.(8029) 250 31 25,

казначей Елена Ясюченя, тел. (8033) 335 11 91

История храма

С 1864 года, из «Свода памятников» под № 901, известно о существовавшем в Васильчицах храме. Он был приписным к Никольскому храму в деревне Тимковичи.

В 1930-х годах храм был закрыт, и там сделали клуб. Во время войны церковь открыли, она действовала до 1969 года. Затем храм снова закрыли и отдали под зернохранилище.

В 1999 году была произведена регистрация прихода. Начались ремонтно-восстановительные работы. 26 сентября 2004 года митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси, освятил храм.

С 2003 по 2013 годы послушание настоятеля прихода храма Успения Пресвятой Богородицы исполнял иерей Андрей Гладкий. С 11 июня 2014 года настоятелем этого прихода является иерей Сергий Мархотко.