С 5-ти утра люди занимают очередь возле Слуцкой стоматологии, а скамеек возле здания как не было, так и нет… Обзор комментариев

Евгения Тоторевич-Сочилович написала в «Кур'ер» о районной стоматологической поликлинике: «Жители Слуцка с 5 часов утра занимают очередь, а вблизи стоматологии нет ни одной скамейки».
Этот вопрос «Кур'ер» уже освещал в 2017 году. Тогда главный архитектор района сказала: «Если у стоматологической поликлиники есть необходимость поставить скамейки для удобства посетителей, мы не возражаем. Достаточно администрации лечебного заведения обратиться с письмом в наш отдел». Но скамеек возле поликлиники пока не появилось.
Также читательница обратила внимание на другой аспект проблемы. По её словам с утра люди боятся пропустить свою очередь, чтобы получить талончик, «набиваются в холл поликлиники, но вообще-то у нас эпидемия ковида и стоматология превращается в рассадник вируса»…
Что пишут случчане
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Alexander: Может, вопрос не про скамейку нужно поднимать, а про 5 часов? Хотя, вероятно, это только мне кажется ненормальным. И нужно менять что-то в сфере здравоохранения.
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Игорь Кривицкий: Почему не сделать запись по телефону?
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Uk On (в ответ Игорю Кривицкому): Ахахаха, наивный. Есть талончики на ближайший день. Лимит. Кто встал раньше в очереди, тот успел. А по записи по телефону — запишут вас на через месяц или два. А у человека зуб ноет сегодня.
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Ольга (в ответ Uk On): Не всегда запишут. Это тоже проходили. Звонишь, а они отвечают: приходите с утра. А если зуб ноет, то можно по острой боли обратиться. Спасибо, что хоть по острой не отказывают.
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Aleksey: Не только в зубной такие заморочки, взять талон к терапевту в «чистой» зоне — только в день приёма. Мне было бы гораздо легче запланировать на день-два вперёд, чем приезжать к 7 утра, стоять в очереди в регистратуре, чтобы взять талон через пару часов.
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Татьяна: Присоединяюсь к изложению этой проблемы. От остановки «21-й универсам» до молодежного центра — одна лавочка добитая, присесть негде, а расстояние большое. К Дожинкам поставили для населения очень красивые лавочки. Куда они делись? На чьих дачах стоят? Куда обратиться по этому вопросу?