С 5-ти утра люди занимают очередь возле Слуцкой стоматологии, а скамеек возле здания как не было, так и нет… Обзор комментариев

Евгения Тоторевич-Сочилович написала в «Кур'ер» о районной стоматологической поликлинике: «Жители Слуцка с 5 часов утра занимают очередь, а вблизи стоматологии нет ни одной скамейки».

Этот вопрос «Кур'ер» уже освещал в 2017 году. Тогда главный архитектор района сказала: «Если у стоматологической поликлиники есть необходимость поставить скамейки для удобства посетителей, мы не возражаем. Достаточно администрации лечебного заведения обратиться с письмом в наш отдел». Но скамеек возле поликлиники пока не появилось.

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Также читательница обратила внимание на другой аспект проблемы. По её словам с утра люди боятся пропустить свою очередь, чтобы получить талончик, «набиваются в холл поликлиники, но вообще-то у нас эпидемия ковида и стоматология превращается в рассадник вируса»…

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