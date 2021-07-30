Увидела на карте деревню с интересным названием — Пятницы (Рачковичский сельсовет). Мне стало любопытно, и я поехала посмотреть на чудо-село. Приехала, а там нет деревни. Только свалка. И четверо щенков, которых кто-то привёз сюда умирать.

О том, что я попала именно в Пятницы, сама бы я не узнала — указатель отсутствует. Помог местный житель. Он же показал мне, где была ферма, на которой все работали, расположение улиц, и где стояли дома.

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Всё, что сохранилось в этой деревне — дорога, несколько столбов и остатки фундамента пары построек. Всё остальное — гигантские кусты, трава и мусор, который, как я полагаю, привозят сюда из всех ближайших деревень.

В соседней деревне мне рассказали, что последний житель Пятницы умер около 10 лет назад. Были здесь и дачники. Но из-за того, что туда постоянно лазали воришки и грабили, люди махнули рукой, и просто перестали приезжать на родину.

Интересный момент, если верить Google картам, в Пятницах всё ещё стоят дома. Это меня с толку и сбило. Я была уверена, что приеду в жилую деревню.

Хотя кое-кто здесь действительно живёт. Это щенки, которых кто-то свёз на произвол судьбы в заброшенную деревню. Мы связались с волонтёрами Hvostiki.by, и они уже начали подыскивать малышам передержку и хозяев. Если вы хотите помочь или даже забрать одного из этих красавчиков, звоните по номеру +375 296 675 781.

Кстати, по рассказам местных, в Пятницах жили зажиточные люди. До сих пор сюда ездят сталкеры с металлоискателями, и пытаются найди золото. Говорят, в войну им даже откупались.

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту sa@kurjer.info или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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