Олимпиада-2020: австралийка с помощью презерватива выиграла бронзу

Джессика Фокс, спортсменка из Австралии, использовала презерватив в ремонте своей лодки. В итоге она завоевала две медали на Играх в Токио, пишет РБК Спорт.

У семикратной чемпионки мира по гребному слалому сломалось каноэ. Однако его быстро отремонтировали: на поврежденный нос байдарки была нанесена специальная смесь, а затем был использован презерватив, чтобы удержать её на месте.

Реклама

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Highlights Club (@thehighlightsclubau)

В итоге 27-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль Игр в соревнованиях для байдарок-одиночниц. Также в четверг она завоевала золото в каноэ-одиночке.

«Спорим, вы никогда не думали, что презервативы можно использовать для ремонта байдарок», — написала Фокс.

Ранее. Олимпийцы в Токио будут спать на картонных «антисекс-кроватях». Также им выдадут 160 тысяч презервативов