Суд решил не открывать дело о банкротстве «Радуги-свет». Работники из Слуцка пока не могут рассчитывать на выходные пособия

Экономический суд в Минске 29 июля не принял заявление должника (ООО «Торговый дом „Радуга-свет“») о признании банкротом. Также предприятие сейчас не ликвидируется, поэтому людей не увольняют с пособиями.



Напомним, что размер кредиторской задолженности по обязательствам «Радуги-свет» значительно превышает размер её активов. В числе прочего у «Радуги-свет» есть долги по оплате труда, выходных пособий и перед поставщиками.

Почему не приняли заявление

Правовая компания «Антикризисный консалтинг» — управляющая компания ООО «Торговый дом „Радуга-свет“» — сообщила «Кур'еру»: против дела о банкротстве возражали представители Натальи Делендик. У неё есть денежный иск к «Радуге-свет». Ранее она была акционером компании, но вышла из неё в апреле 2020 года.

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Компанию не ликвидируют, пособий нет

Также «Радуга-свет» сейчас не находится в стадии ликвидации. Это означает, что работников, которые сейчас числятся в «Радуге-свет», пока не увольняют по причине ликвидации предприятия. Это касается и некоторых жителей Слуцка, которые работали в «Радуге» и рассчитывали на выходное пособие. Теперь у них есть выбор: либо увольняться по соглашению сторон (без пособия) и искать другую работу, либо ждать неизвестно чего и неизвестно, сколько времени.

Ранее: