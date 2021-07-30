Суд решил не открывать дело о банкротстве «Радуги-свет». Работники из Слуцка пока не могут рассчитывать на выходные пособия

Экономический суд в Минске 29 июля не принял заявление должника (ООО «Торговый дом „Радуга-свет“») о признании банкротом. Также предприятие сейчас не ликвидируется, поэтому людей не увольняют с пособиями.
Напомним, что размер кредиторской задолженности по обязательствам «Радуги-свет» значительно превышает размер её активов. В числе прочего у «Радуги-свет» есть долги по оплате труда, выходных пособий и перед поставщиками.
Почему не приняли заявление
Правовая компания «Антикризисный консалтинг» — управляющая компания ООО «Торговый дом „Радуга-свет“» — сообщила «Кур'еру»: против дела о банкротстве возражали представители Натальи Делендик. У неё есть денежный иск к «Радуге-свет». Ранее она была акционером компании, но вышла из неё в апреле 2020 года.
Компанию не ликвидируют, пособий нет
Также «Радуга-свет» сейчас не находится в стадии ликвидации. Это означает, что работников, которые сейчас числятся в «Радуге-свет», пока не увольняют по причине ликвидации предприятия. Это касается и некоторых жителей Слуцка, которые работали в «Радуге» и рассчитывали на выходное пособие. Теперь у них есть выбор: либо увольняться по соглашению сторон (без пособия) и искать другую работу, либо ждать неизвестно чего и неизвестно, сколько времени.
Ранее:
- «Радуга» в Слуцке закрылась, «Терем» тоже. Но что с ним будет, пока неизвестно
- Работники не пострадают, а вместо «Радуги» в Слуцке откроют магазин «Санта»
- Сеть магазинов «Радуга» официально начала процедуру ликвидации
- Работникам слуцкой «Радуги» задерживают «детские» и неизвестно, выплатят ли выходное пособие
- «Радуга-свет» — в долгах, в том числе по пособиям. Экономический суд решит, открывать ли дело о банкротстве