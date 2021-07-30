Юрлицам и индивидуальным предпринимателям нужно готовиться к новшествам при приёме наличных денег, которые вступят в силу 10 октября 2021 года.
Сейчас, если они выполняют работы или услуги вне постоянного места ведения деятельности, то могут рассчитываться с клиентом без кассового оборудования.
Изменения внесены Постановлением Совмина РБ и Национального банка РБ от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16». Этим документом сокращён перечень случаев, когда субъекты хозяйствования могут работать без кассы.
Юрлица и индивидуальные предприниматели с 10 октября 2021 г., выполняя работы и услуги вне постоянного места деятельности, принимать деньги без кассы смогут только на селе.
Например, выполняя строительно-монтажные, работы, перетягивая мебель на дому у заказчика в городе, юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны рассчитываться только через кассу. При этом наличие терминала не обязательно.
Субъекты хозяйствования могут использовать как кассовые суммирующие аппараты с установленным средством контроля налоговых органов (СКНО), так и программные кассы, разрешенные к использованию в РБ. Необходимо заранее приобрести кассовое оборудование и подключить его к СККО.
Справочно:
- Сведения о моделях (модификациях) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Республики Беларусь, содержатся на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации .
- Информация об операторах программных кассовых систем, программных кассовых системах и программных кассах размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»
- Информация о порядке подключения к СКНО размещена на официальном сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам», в разделе «ВЛАДЕЛЬЦАМ».
- Справка по телефонам: в г. Слуцке 97 631, в г. Копыле 55 364, 50 475, в г. Старые Дороги 58 931, 30 795, а также в Контакт-центре МНС по телефону 189 (стационарная сеть) или +375 17 229 79 79.