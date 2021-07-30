Юрлицам и индивидуальным предпринимателям нужно готовиться к новшествам при приёме наличных денег, которые вступят в силу 10 октября 2021 года.

Сейчас, если они выполняют работы или услуги вне постоянного места ведения деятельности, то могут рассчитываться с клиентом без кассового оборудования.

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Изменения внесены Постановлением Совмина РБ и Национального банка РБ от 7 апреля 2021 г. № 203/4 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. № 924/16». Этим документом сокращён перечень случаев, когда субъекты хозяйствования могут работать без кассы.

Юрлица и индивидуальные предприниматели с 10 октября 2021 г., выполняя работы и услуги вне постоянного места деятельности, принимать деньги без кассы смогут только на селе.

Например, выполняя строительно-монтажные, работы, перетягивая мебель на дому у заказчика в городе, юрлица и индивидуальные предприниматели будут обязаны рассчитываться только через кассу. При этом наличие терминала не обязательно.

Субъекты хозяйствования могут использовать как кассовые суммирующие аппараты с установленным средством контроля налоговых органов (СКНО), так и программные кассы, разрешенные к использованию в РБ. Необходимо заранее приобрести кассовое оборудование и подключить его к СККО.

Справочно: