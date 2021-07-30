Лукашенко о работе СМИ в районах и идеологах: «Всё должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения»

Исполкомам нужно активнее развивать свои средства массовой информации, чтобы не допускать информационного вакуума. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с активом местной вертикали, пишет Sputnik.by.

По его словам, каждый председатель исполкома должен иметь четкое представление об информационной карте своего района или города: какие СМИ и ресурсы действуют, какую редакционную политику ведут.

Реклама

«Заместитель председателя, курирующий вопросы идеологии и информации, должен в лицо знать всех проживающих и работающих в районе журналистов, блогеров, администраторов Telegram-каналов и чатов, работать с ними лично. Всё должно быть не просто под контролем, а делаться с вашего разрешения», — поставил задачу Лукашенко.

Он отметил, что центральные СМИ страны уже работают на качественно новом уровне, поэтому облисполкомам и райисполкомам надо подтягиваться хотя бы до уровня Минской области, где успешно работает региональный медиахолдинг.

Также он добавил, что в региональной прессе вопросов хватает. По словам Александра Лукашенко, зачастую руководители районов используют местные «районки» как личную доску почета. Кроме того, в газетах не хватает проблемных материалов, актуальных и интересных читателю тем. Он поручил заняться этими вопросами.