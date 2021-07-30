На МТЗ всем привившимся от COVID-19 обещают денежное вознаграждение

Работники МТЗ, которые пройдут полный курс вакцинации от COVID-19, получат денежное вознаграждение, пишет Onliner, со ссылкой на пресс-службу МТЗ.

Администрация ОАО «МТЗ» приняла решение выплачивать материальное поощрение каждому работнику, прошедшему полный курс вакцинации от COVID-19. Размер поощрения составит 80 рублей.

Реклама

Чтобы получить вознаграждение, работникам надо принести в отдел кадров сертификат о вакцинации.

Это не какое-то новшество. К подобным способам мотивации прибегают в других странах. С 30 июля жителям Нью-Йорка будут платить по $ 100 за вакцинацию первым компонентом прививки от коронавируса.