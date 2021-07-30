В Копыле Renault протаранил и опрокинул милицейский Geely (видео)

В Копыле милицейский автомобиль перевернулся после столкновения с Renault. Об этом сообщил телеграм-канал ГАИ УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось 29 июля, около 11.20, на перекрестке улиц Горького и Комсомольской. Водитель Renault, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил патрульный Geely, который ехал с включёнными проблесковыми маячками синего цвета. После столкновения служебное авто несколько раз перевернулось.

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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.