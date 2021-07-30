30 июля - День «Поделись обнимашками». Сколько раз в день это нужно делать

День «Поделись обнимашками» — именно такой праздник 30 июля есть в календаре.

Наверняка, все испытывают потребность физического контакта с любимыми, родственниками, своими питомцами.

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Если ребёнок в своё время не получил достаточно родительской ласки, то, став взрослым, будет испытывать трудности в любви. Сердечные «обнимашки» без сексуальной подоплёки делают человека уверенным в себе, избавляют от страха одиночества, усиливают все функции организма. Считается, что для полноценной жизни необходимо не менее четырёх объятий в день. В нынешнее негармоничное время нам всем необходимо душевного тепло.

Подарите своим близким объятия и это будет для них самое драгоценное благо!