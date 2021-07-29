После публикации инфографики «Кур'ера» про отходы случчан в цифрах в нашем чате в Telegram «Слуцкая Телега» (t.me/slutsk128) развернулась дискуссия на тему утилизации и раздельного сбора мусора. Выбрали самые интересные комментарии.

From3 T: «Около 20 лет назад Швеция отказалась от мусорных полигонов и всерьёз занялась раздельным сбором отходов. Сегодня страна перерабатывает около 33% мусора ежегодно, еще 50% сжигает для производства энергии, а 16% отправляет на компост. 12 мая 2019 г.».

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Валдис Лабкович: «В Швеции 99% перерабатывается».

From3 T.: «Был такой в частности пример. Финская фирма могла упаковывать сыр в упаковку с цифрой „7“ (неперерабатываемый пластик), а могла в полиэтилен, но он дороже, чем „7“. Если бизнес примет вариант дороже, то рискует проиграть конкуренту, если законодательно это отрегулировать».

Nikei: «Жыву ў прыватным доме. ЖКГ у нас паасобна смецце не збірае. Таму я сам дома сартую асобна шкло, пластык, цвёрдыя бытавыя адходы і кардон, а таксама асобна батарэйкі і лямпачкі. Затым усё гэта вязу ў спецыяльныя кантэйнеры ў горадзе. Пачніце з сябе і агітуйце другіх. Толькі так мы зберажом прыроду».

Nejaktak: «Я делаю то же самое. Относительно стекла бумаги и батареек с лампочками. А вот контейнеры, например, на Серпуховской для раздельного сбора мусора просто погружают в одну машину. Сама лично наблюдала».

Nejaktak: «Со стеклом я думаю не такие большие вопросы и не заслуга ЖКХ. Специально обученные люди ходят выбирают из мусора стекло и сдают. Тому же ЖКХ».

From3 T.: «Там сортировочная линия работает, как-то писали, что с контейнеров смешанного мусора они на месте условно 10% вторсырья получают, а машина, забирающая все контейнеры изначально отсортированные, даёт выход 25−30% вторсырья, а остальное на полигон забирает сразу, чтоб меньше ездить».

Nejaktak: «Я так и поняла, что это экономия топлива. Видимо таких контейнеров для ПЭТ слишком мало, для того чтобы специально за ними ехать. Распределение ресурсов — это вообще отдельная больная тема».

Alexander: «Как по мне, нет проблем, чтобы машина раз в неделю или пару раз по необходимости забирала только ПЭТ. И сортировать потом меньше, если вообще сортировать».

Uk On: «А у нас дворники собирают бутылки. Сдаёт, например, тонну, а ему работодатель даёт с этой тонны рублей там 40−60. Издевательство. Вот выходит так, что работникам выгоднее налево сдавать стекло — через бомжей или ещё как. Как бы сдают не они. Или просто как-то договариваются напрямую и не просто за интерес. Как вам такие схемы?»

From3 T.: «Я за схему, где дворникам нет необходимости убирать территорию от бутылок. Ну, и я очень часто вижу валяющиеся бутылки, поэтому в схеме „дворники и бомжи“ есть сбой».

Nikei: «Дарэчы яшчэ адзін спосаб паменшыць колькасць смецця — купіць для прадуктаў не пакет, а торбу вялікую. Такія, напрыклад, ёсць у Еўраопт. Яе можна выкарыстоўваць шмат разоў, яна не скора парвецца, умяшчальнасць вялікая. І не забываем браць яе заўсёды ў краму».