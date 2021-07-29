Видимо, не туда пишем... Моё мнение про мини-рынки в Слуцке и России, перекупов и обращения к чиновникам

На сайте газеты 28 июня посмотрел и послушал репортаж Александра Бранкевича о мини-рынке по ул. 14 Партизан. Посмотрел и удивился. Разве это можно назвать мини-рынком?

Хорошо, власти сделали над прилавком (местом, за которое, бывает дерутся продавцы) крышу, вместо того, чтобы построить новый большой, вместо снесённого мини-рынка у магазина № 58, при подготовке города к «Дажынкам-2005». Отличное место для мини-рынка, по моему, за пригородной автобусной остановкой, напротив дома № 213 по ул. Ленина.

Реклама

В России (г. Казань, Краснодар и др.) строятся мини-рынки в большом количестве, поскольку частники на этих рынках продают овощи в три раза дешевле. Так государство борется с ростом цен.

У нас же на мини-рынке, в основном перекупы, которые с утра по выходным закупаются на колхозном рынке, а затем, торгуют в течении недели на мини-рынке и цены задирают гораздо больше, чем на колхозном.

Или вот, куда я только не писал: и в автопарк № 2 и в Минтранс по поводу обустройства остановки пригородных автобусов у деревни Слобода (Стародорожское направление), поскольку в деревне много дачников и до самой деревни от шоссе более 0,5 км. В результате после долгого молчания приняли решение, как когда-то коммунисты: водителям автобусов запретили останавливаться, а пассажиров обилечивают до д. Берёзовка, а обратно водитель даже не останавливается. Так что пиши, не пиши — всё равно поступают, как им удобнее. Видимо, не туда пишем.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».