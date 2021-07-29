Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.
Где и когда отключат свет
Со 2 по 6 августа с 8.00 до 17.00 по адресам:
- улица Виленская № 30−36 (чётные), 40−46 (чётные), 50−76 (чётные);
- улица Ленина № 102−108 (чётные);
- улица Куликова № 1−8;
- улица Железнодорожная № 1−45;
- переулок 1-й Железнодорожный № 1−13 (нечётные);
- переулок 2-й Железнодорожный № 1−6;
- переулок 3-й Железнодорожный № 1−11, 13, 15;
- 2-й переулок К. Либкнехта № 4, 6, 12.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.