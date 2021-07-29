Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.

Где и когда отключат свет

Со 2 по 6 августа с 8.00 до 17.00 по адресам:

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улица Виленская № 30−36 (чётные), 40−46 (чётные), 50−76 (чётные);

улица Ленина № 102−108 (чётные);

улица Куликова № 1−8;

улица Железнодорожная № 1−45;

переулок 1-й Железнодорожный № 1−13 (нечётные);

переулок 2-й Железнодорожный № 1−6;

переулок 3-й Железнодорожный № 1−11, 13, 15;

2-й переулок К. Либкнехта № 4, 6, 12.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.