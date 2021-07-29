Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке в конце июля. Кому обещают платить от 2000 рублей

«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 июля. Заработная плата от 870 до 2000 рублей.

От 2000 рублей

Вальщик леса

Образование: не имеет значения

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Другие пожелания к соискателю: умение работать с пилой, работа на делянках в Слуцком районе

Наниматель: ИП Пушняков Михаил Петрович

От 1500 рублей

Фармацевт / провизор

Образование: среднее специальное

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года, профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат

Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс»

Кровельщик

Образование: среднее

Другие пожелания к соискателю: вахтовый метод работы

Наниматель: ЧП «Кристмас Плюс» (г. Могилев)

От 1300 рублей

Каменщик

Тарифный разряд — 3 — 4

Образование: среднее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 3-х лет

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена октябрьской революции»

Плотник — бетонщик

Тарифный разряд — 3 — 4

Образование: среднее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 3-х лет

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена октябрьской революции»

От 1200 рублей

Главный бухгалтер

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 5-ти лет

Наниматель: ГУ «Слуцкая райветстанция»

От 1000 рублей

Водитель категории C, E

Образование: среднее специальное

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года

Наниматель: ООО «ДИгАлС»

Электрогазосварщик

Образование: среднее

Другие пожелания к соискателю: специалист не ниже 4 разряда, умеющий читать чертежи, наличие документов, подтверждающих профессию, возможны периодические командировки

Наниматель: ОАО «Крановый завод»

От 970 рублей

Заведующий отделом

Образование: среднее специальное или высшее торговое (экономическое) образование

Другие пожелания к соискателю: опыт работы в торговле от 2-х лет

Наниматель: ЗАО «Доброном»

От 870 рублей

Контролер-кассир

Образование: среднее, профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не требуется

Наниматель: ЗАО «Доброном»