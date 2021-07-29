Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Слуцке в конце июля. Кому обещают платить от 2000 рублей

«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 29 июля. Заработная плата от 870 до 2000 рублей.
От 2000 рублей
Вальщик леса
Образование: не имеет значения
- Другие пожелания к соискателю: умение работать с пилой, работа на делянках в Слуцком районе
Наниматель: ИП Пушняков Михаил Петрович
От 1500 рублей
- Фармацевт / провизор
- Образование: среднее специальное
Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года, профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат
Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс»
- Кровельщик
- Образование: среднее
Другие пожелания к соискателю: вахтовый метод работы
Наниматель: ЧП «Кристмас Плюс» (г. Могилев)
От 1300 рублей
- Каменщик
- Тарифный разряд — 3 — 4
- Образование: среднее
Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 3-х лет
Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена октябрьской революции»
- Плотник — бетонщик
- Тарифный разряд — 3 — 4
- Образование: среднее
Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 3-х лет
Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена октябрьской революции»
От 1200 рублей
Главный бухгалтер
Образование: высшее
Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 5-ти лет
Наниматель: ГУ «Слуцкая райветстанция»
От 1000 рублей
- Водитель категории C, E
- Образование: среднее специальное
Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года
Наниматель: ООО «ДИгАлС»
- Электрогазосварщик
- Образование: среднее
Другие пожелания к соискателю: специалист не ниже 4 разряда, умеющий читать чертежи, наличие документов, подтверждающих профессию, возможны периодические командировки
Наниматель: ОАО «Крановый завод»
От 970 рублей
Заведующий отделом
- Образование: среднее специальное или высшее торговое (экономическое) образование
Другие пожелания к соискателю: опыт работы в торговле от 2-х лет
Наниматель: ЗАО «Доброном»
От 870 рублей
Контролер-кассир
- Образование: среднее, профессионально-техническое
Другие пожелания к соискателю: опыт работы не требуется
Наниматель: ЗАО «Доброном»